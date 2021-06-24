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Güney'de 175 yeni vaka!

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 175 yeni pozitif vaka tespit edildi.

24 Haziran 2021 Perşembe 21:01
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Güney'de 175 yeni vaka!

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 34 bin 427 test yapıldı 175 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.

Rum Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, hastanelerde Koronavirüs nedeniyle 19'u ağır olmak üzere 47 kişi bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs
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