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Güney'de 3 bin 20 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 3 bin 20 yeni vaka tespit edildi, 6 kişi hayatını kaybetti.

11 Mart 2022 Cuma 20:38
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Güney'de 3 bin 20 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
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Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 92 bin 720 Koronavirüs testi yapıldı, 3 bin 20 yeni vaka tespit edildi, 6 kişi hayatını kaybetti.

93 ve 82 yaşlarındaki iki kadının bugün hayatını kaybettiği açıklanırken; geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 4 kişinin de Koronavirüs kaynaklı olduğu belirlenerek bugün duyuruldu.

Ölenler arasında 29 yaşında bir kadın da bulunuyor.

Güneyde Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısının 347 bin 876'ya, toplam can kayıplarının 895'e ulaştığını açıkladı.

107 kişinin hastanede tedavi gördüğü, bunlardan 7'si entübe olmak üzere 2'sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

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