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Güney'de 603 yeni vaka, 3 ölüm!

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 603 yeni vaka saptandı, 3 kişi hayatını kaybetti.

14 Nisan 2021 Çarşamba 20:08
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Güney'de 603 yeni vaka, 3 ölüm!

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan testler neticesinde 603 yeni pozitif vakaya rastlandı.

Koronavirüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin yaşları 87, 85 ve 80 olarak açıklandı.

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