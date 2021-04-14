Güney'de 603 yeni vaka, 3 ölüm!

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan testler neticesinde 603 yeni pozitif vakaya rastlandı.
Koronavirüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hayatını kaybedenlerin yaşları 87, 85 ve 80 olarak açıklandı.
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 603 yeni vaka saptandı, 3 kişi hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan testler neticesinde 603 yeni pozitif vakaya rastlandı.
Koronavirüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hayatını kaybedenlerin yaşları 87, 85 ve 80 olarak açıklandı.