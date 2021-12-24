Künye
Kıbrıs 7
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahtekarlıkla para temini
Sahtekarlıkla para temini
İkisi de cezaevine gönderildi
İkisi de cezaevine gönderildi
Artemis Papasavvas cezaevine gönderildi
Artemis Papasavvas cezaevine gönderildi
Eski kız arkadaşını ciddi darp etti
Eski kız arkadaşını ciddi darp...
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl hapis!
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl...
banner107

Güney'de 63 yeni Omicron vakası tespit edildi!

Güney Kıbrıs'ta Omicron varyantına sahip 63 yeni vaka tespit edildi.

24 Aralık 2021 Cuma 20:28
97 Okunma
Güney'de 63 yeni Omicron vakası tespit edildi!
banner108

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 112 bin 532 test sonucunda 917 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 149 bin 580, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 627'ye yükseldi.  Tedavi altında olan 168 hastanın 62'sinin durumununsa ciddi olduğu kaydedildi. Tedavi görenlerin yüzde 76,2'sinin aşısız olduğu kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin ise 91 yaşında iki erkek olduğu belirtildi.

Öte yandan Rum haber kaynakları, Güney Kıbrıs'ta Omicron varyantına sahip 63 yeni vaka tespit edildiğini de duyurdu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'da hayat pahalılığı protesto edildi
Lefkoşa'da hayat pahalılığı protesto edildi
Sandık seçmen listelerine başvuru ve itirazlar yarın saat 18.30’da sona erecek
Sandık seçmen listelerine başvuru ve itirazlar yarın saat 18.30’da sona erecek
134'ü yerel, 163 pozitif vakaya rastlandı
134'ü yerel, 163 pozitif vakaya rastlandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim