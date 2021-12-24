Güney'de 63 yeni Omicron vakası tespit edildi!

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 112 bin 532 test sonucunda 917 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 149 bin 580, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 627'ye yükseldi. Tedavi altında olan 168 hastanın 62'sinin durumununsa ciddi olduğu kaydedildi. Tedavi görenlerin yüzde 76,2'sinin aşısız olduğu kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin ise 91 yaşında iki erkek olduğu belirtildi.

Öte yandan Rum haber kaynakları, Güney Kıbrıs'ta Omicron varyantına sahip 63 yeni vaka tespit edildiğini de duyurdu.