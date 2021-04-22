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Güney'de 927 yeni vaka tespit edildi.

Güney Kıbrıs'ta bugün 68 yaşında 1 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

22 Nisan 2021 Perşembe 20:30
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Güney'de 927 yeni vaka tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 55 bin 566 test yapıldı, 927 yeni vaka tespit edildi.

Güney'de Koronavirüs nedeniyle can kaybı sayısı 296 olurken, toplam vaka sayısı ise 59 bin 792’ye ulaştı.

Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs
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