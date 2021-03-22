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Güney'de bir-iki hafta içerisinde vaka sayılarında düşüş bekleniyor

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs salgınında yaşanan gelişmeler basında geniş yer bulmaya devam ediyor.

22 Mart 2021 Pazartesi 16:47
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Güney'de bir-iki hafta içerisinde vaka sayılarında düşüş bekleniyor

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’taki vaka sayılarında bir istikrarın söz konusu olduğunu yazdı. Limasol’daki bazı olayların haricinde vatandaşların genellikle tedbirlere uyduğunu yazan gazete, son iki haftadır pozitiflik oranının yüzde 1’in altında olduğunu belirtti. 

Habere göre, Rum Epidemiyoloji Danışma Grubu üyesi Dr. Petros Yiannis, vaka sayılarının yüksek olmasına karşın bir istikrarın söz konusu olduğunu, bir-iki hafta içerisinde de vaka sayılarında düşüşün beklendiğini söyledi. 

Gazete, epidemiyoloji uzmanlarının nihai bir sonuca varmak için, yasak olmasına rağmen Limasol’da geçen hafta yapılan karnavalın sonuçlarını beklemek gerektiğini yazdı.

Alithia gazetesi aynı haberinde ayrıca Baf’taki “Andreas Papandreu” hava üssünde, cuma günü personele yönelik yapılan 75 hızlı testten 26’sının pozitif çıkması üzerine, ilgili birimlerin alarma geçtiğini belirtti.  

Gazete bunun üzerine 26 personele yeniden PCR yapıldığını, bunlardan 25’nin negatif çıktığını, bir kişinin sonucunun ise beklendiğini yazdı.

VAKA SAYILARI
Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta yapılan toplam 47 bin 306 test sonucunda dün 336 yeni vakanın belirlendiğini, 95 yaşındaki bir kadının da hayatını kaybettiğini yazdı.

Şu anda, 45’inin durumu ciddi olan toplam 212 kişinin hastanelerde Covid-19 tedavisi  gördüğünü yazan gazete, 45 hastadan 19’unun ise entübe olduğunu belirtti. 

VELİLERDEN EYLEM 
Öte yandan, Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta orta eğitimde öğrenim gören öğrenci velilerinin, bugün Rum Başkanlık Sarayı önünde toplanarak, ortaokulların kapalı olmasını protesto edeceğini yazdı. 

Habere göre, veliler, ortaokulların ne zaman açılacağı veyahut açılıp açılmayacağı konusunda bilgilendirme yapılmamasından rahatsız.

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