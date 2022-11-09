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Güney'de bir mahkum daha ölü bulundu

Güney Kıbrıs'taki Merkezi Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada 27 Ekim'de öldürülen Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan cinayetine ilişkin araştırmalarda ilerleme kaydedildiği, olayın baş şüphelisi olarak Kürt kökenli bir şahsın görüldüğü belirtilirken, cezaevinde dün yeni bir ani ölüm olayı daha gerçekleştiğini, yapılan ilk incelemelerde şahsın, uykusu sırasında kusmuğunu yutması sebebiyle boğulduğunu gösterdiğini yazdı.

09 Kasım 2022 Çarşamba 12:49
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Güney'de bir mahkum daha ölü bulundu



Rum Merkezi Cezaevi’nde hükümlü olduğu sırada dövülerek öldürülen 41 yaşındaki Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan cinayeti ile ilgili tahkikat kapsamında olayın baş şüphelisi olarak Kürt kökenli bir şahsın görüldüğü açıklandı.

"CİDAN’IN CİNAYETİNDE BAŞ ŞÜPHELİSİ KÜRT KÖKENLİ 1 ŞAHIS"

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’ın Merkezi Cezaevi'nde naaşının bulunmasından 36 saat önce başlayan ve Çıdan’ın ölümüyle sonuçlanan olayların baş şüphelisinin, Çıdan’ın ölümünün ertesi günü ilk tutuklananlardan biri olan Kürt kökenli şahıs olduğunu yazdı.

Gazete, geçtiğimiz Pazar gerçekleştirilen ve olayla ilgili görülen 11 şüpheli hakkında tutukluluk kararı alınmasını amaçlayan mahkeme sürecinin, bir kişi için, güvenlik gerekçesiyle ayrı işletildiği, bu kişinin söz konusu Kürt kökenli kişi olduğunu aktardı.

Mahkeme süresinde Rum polisinin, baş şüpheli olan bu şahıs hakkında yeni delillere ulaşıldığını ve söz konusu şahsın, Çıdan’ın darp edilmesi sırasında kullandığı kesici bir aleti olay bitiminde bir başkasına vererek, atmasını istediğinin tespit edildiği vurgulanan haberde, Çıdan’ın darp edilmesinin nedenlerinin ise henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

"BİR MAHKUM DAHA ÖLÜ BULUNDU"

Gazete bir diğer haberinde ise, Merkezi Cezaevi'nde dün yeni bir ani ölüm olayı daha gerçekleştiğini, yapılan ilk incelemelerde şahsın, uykusu sırasında kusmuğunu yutması sebebiyle boğulduğunu gösterdiğini yazdı.

Haberde ölen şahsın yaş ve uyruğuna ilişkin herhangi bir bilgi yer almazken, bu ölümle birlikte son günlerde cezaevinde ölenlerin sayısının, Çıdan’ın ölümüyle ikiye yükseldiği vurgulandı.

Gazete, Çıdan’ın ölümüyle ilgili 10 gardiyanın açığa alındığını da haberine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısMahkum
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