Güney'de çalışan Kıbrıslı Türkler eylem yaptı

Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türkler, Cumhuriyet Meclisi önünde hak ve taleplerini dile getirmek için eylem yapıyor.
Koronavirüs önlemleri çerçevesinde alınan kararlar nedeniyle işlerine gidemedikleri için mağdur olan bir grup eylemci, “İşimize dönmek istiyoruz” yazılı pankartlarla ve sloganlarla saat 11.00’de Meclis önünde eyleme başladı. Kapıların açılmasını isteyen eylemciler, hükümeti istifaya çağırdı.
Güney Kıbrıs Rum yönetimi 28 Şubat’ta koronavirüs önlemi gerekçesiyle Derinya, Lokmacı, Bostancı ve Lefke sınır kapılarını kapama kararı almıştı.
Güney Kıbrıs’ta çalışanlar geçtiğimiz haftalarda Metehan sınır kapısında araçlı eylem düzenlemiş, yaşadıkları ekonomik zorluklara dikkat çekmişti.
KKTC’de 10 Mart’ta ilk koronavirüs vakası görülmesiyle UBP HP hükümeti de kara, deniz ve hava ulaşımına sınırlama getirilmesi ile ilgili karar üretmişti, ülke kapanma sürecine girmişti.
zenginsiniz size bişey olmaz dünya gadar euro alırsınız dinlenin biraz, ya da gidin oyanda yaşayın, ne git gel yaparsınız iş için. benda gıbrıslıyım ama alın size laf.
Komedi gibi adamların yanında çalış euro al git tl harca keyf et sonrada hükümet istifa rumların yerinde olsam bunu yapanların hepsini işten çıkartırım bi daha güneye geçmelerine izin vermezdim.
emek için ter dökenler euro, dollar ,TL veya sterlin ne alıyorlarsa alsınlar helal paralarını hor görmemek lazım. Herkes yaşamak ailesine bakmak için çalışmak zorunda bu insanlara neden hak verilmiyor ?
Kapılar açılırsa Bizim için çok büyük tehlike,ancak bu vatandaşlarda çalışmalı.Devlet yurtdışından gelenlerin karantina ücretlerine karışmamalı,bugüne kadar gelselerdi.Bunların parası ile gğbeyde çalışanlara yardım yapılmalı.
Guney Kibrista salgin baya yerlesmis durumda. Yani tamamen tukenmesi zaman alabilir. Bu yuzden salgin Guneyde TAMAMEN bitmeli ve ardindan da HIC VAKASIZ birkac hafta gecemeli ki gercekten bitigine emin olabilelim. Aksi takdirde kapilari acmak salgini Kuzeye de getirme riski tasiyor. Isciler ekmek parasi derdinde haklilar ama butun toplumunun sagligi soz konusu burada. Kapilari erken acmak kesinlikle buyuk hata olur.
Doku hasarına neden oluyor geniş çaplı bağışıklık sistemi saldıran şeyi algılayamıyor ve deli gibi aranıyor ve saldırma moduna geçiyor. 2021 sonu Türkiye de test 2022 başı yayılma olacak. 2023 insanlığın yarısının yok olacağı tarih
Doku hasarına neden oluyor geniş çaplı bağışıklık sistemi saldıran şeyi algılayamıyor ve deli gibi aranıyor ve saldırma moduna geçiyor. 2021 sonu Türkiye de test 2022 başı yayılma olacak. 2023 insanlığın yarısının yok olacağı tarih
Inanmayin boyle sacma sapan seylere. Bilimsel kaynaklardan bilgilenmeye calisin. 5G veya 4G nin ne salginla ne olumlerle hicbir alakasi yok. Dedikodu uzerine uydurulmus bilimsellikten uzak sacmaliklar bunlar.Beğen (1) Beğenmedim! (0)
Ne alaksı var 5g nin şimdi coronaylaBeğen (2) Beğenmedim! (0)
Avrupa birliğine yüzlerce bilim adamı tarafından yapılan 5g yasaklanmadı talebi burda bilimsel araştırmalar ve kaynaklarla https://www.jrseco.com/european-union-5g-appeal-scientists-warn-of-potential-serious-health-effects-of-5g/
Seneler önce haber verdiler.... dahasıda gelecek. Dünyada 4g ve 5g olan her yerde insanlar ölecekler evet dünya nüfusunu azaltıyorlar coronayla, 5g ile ....Beğen (0) Beğenmedim! (0)