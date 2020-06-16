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"Güney'de çalışanlar geçişler için PCR testi yapmalı"

Sağlık Bakanlığı, 22 Haziran'dan itibaren başlayacak Güney Kıbrıs'ta çalışanların karantinasız geçişleri öncesi, güneyde çalışanların PCR testi yapması gerektiğini açıkladı.

16 Haziran 2020 Salı 13:24
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"Güney'de çalışanlar geçişler için PCR testi yapmalı"

Sağlık Bakanlığı, 22 Haziran'dan itibaren başlayacak Güney Kıbrıs'ta çalışanların karantinasız geçişleri öncesi, güneyde çalışanların PCR testi yapması gerektiğini açıkladı.

SAĞLIK BAKLANLIĞI AÇIKLAMASI :
Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu kararı ile 22.6.2020 tarihinden itibaren Güney Kıbrıs’a PCR testi yaptırarak çalışmaya geçecek olanlar dönüşte karantina uygulamasına tabi olmayacaklardır.
Bu çerçevede pandemi öncesi Güney Kıbrıs’ta çalışmakta olanlar 18.6.2020 mesai bitimine kadar Sağlık Bakanlığı’na PCR testi için müracaat yapmaları gerekmektedir.
PCR testleri bakanlığımızca yapılacak çağrılar üzerine programlanıp sonuçlandırılacak ve kapasitemiz çerçevesinde yapabileceğimiz sayıda işçiye 22.6.2020 tarihinden itibaren verilmeye başlanacaktır.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısSınır KapılarıPCR Testi
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Ahmet 2020-06-16 13:51:56

Ercan da arka kapidan giris yapanlar? Onlarin da test yaptirmak zorunlulugu var mi?

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Osman 2020-06-16 14:32:21 @Ahmet

Yok sayin bakan garanti veriyor onnardan bulaşmazmış. Gorkmayin be da birşey olmaz ya.

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