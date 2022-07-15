Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Zorla adam kaçırıp tehdit etti... "Seni öldürürüm"
Zorla adam kaçırıp tehdit etti......
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu kalacak!
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu...
6 ay hapis cezası!
6 ay hapis cezası!
18 ay hapis cezası aldı
18 ay hapis cezası aldı

Güney'de Corona tablosu ürkütücü!

Güney Kıbrıs’ta koronavirüsten 7 kişi daha öldü, 15 bin 386 yeni vakaya rastlandı

15 Temmuz 2022 Cuma 11:38
0 Okunma
Güney'de Corona tablosu ürkütücü!
banner48

Güney Kıbrıs’ta 8-14 Temmuz döneminde koronavirüsten 7 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 386 yeni vakaya rastlandı.Rum Sağlık Bakanlığı tarafından bugün açıklanan haftalık epidemiyolojik verilere göre 76 ve 87 yaşlarındaki 4 erkek ve 3 kadının hayatını kaybetmesi ile toplam can kayıpları bin 86’ya yükseldi.8-14 Temmuz döneminde 122 bin 335 test yapıldı, 15 bin 386 yeni vakaya rastlandı. 

Toplam vaka sayısı 545 bin 996’ya ulaştı. Yeni vakaların 18’i RMMO’da, 85’i bakımevlerinde ve 81’i kapalı alanlarda saptandı. Bugün itibarıyla,  9’u yoğun bakımda ve 4’ü entübe olmak üzere toplam 117 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaz aylarının vazgeçilmezi...
Yaz aylarının vazgeçilmezi...
Bafra Taksiciler Birliği İsyan Ediyor!
Bafra Taksiciler Birliği İsyan Ediyor!
Makam aracına saldırı!
Makam aracına saldırı!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim