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Güney'de elektriğe zam yapılacak!

Güney Kıbrıs Elektrik Kurumu (AİK), elektrik tüketim ücretlerine yüzde 24 oranında zam yapacağını açıklarken, Rum hükümetinin ise Eylül ayına kadar, elektrik ücretlerinin düşürülmesi yönünde herhangi bir önlem almayı düşünmediği bildirildi.

13 Temmuz 2022 Çarşamba 12:01
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Güney'de elektriğe zam yapılacak!
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Haravgi ve diğer gazeteler, AİK Basın Sözcüsü Hristina Papadopulu’nun dün yaptığı açıklamada, yakıt fiyatlarında yaşanan büyük değişiklikler sebebiyle elektrik ücretlerine zam yapılmasının elzem olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Papadopulu, elektrik ücretlerindeki artış miktarının yüzde 24’ler civarında olmasının öngörüldüğünü belirtirken AİK’in söz konusu artışın bir kısmını karşılamasının ise, kurumun daha fazla bunu yapacak maddi gücü kalmamasından ötürü mümkün olmadığını vurguladı.

Gazete, elektrik ücretlerinde yapılacak artışın tüm sektörlere yansıyacağını ancak hükümetin Eylül ayına kadar herhangi bir önlem alma niyetinde olmadığını da aktardı.  

- 5 bin 450 abonenin elektrikleri kesildi

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde 5 bin 450 abonenin elektriğinin, borcundan ötürü kesildiğini yazdı.

Gazete, Enerji Bakanlığı’nın verilerine göre, 2020-21 döneminde elektrikleri kesilen abone sayısı 9 bin 800 iken, 2022 yılını Haziran ayına kadarki sürede bu rakamın 5 bin 450 olduğunu aktardı.

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