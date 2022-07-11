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Güney'de iki günde 3 bin 500 vaka!

Güney Kıbrıs’ta son dönemlerde koronavirüs vakalarının arttığı sadece hafta sonunda yaklaşık 3 bin 500 vakanın tespit edildiği ifade edildi.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 15:34
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Güney'de iki günde 3 bin 500 vaka!
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Güneydeki haber kaynaklarına göre çocuk ve yetişkin koronavirüs vakalarında artış gözlemleniyor.

Haberde Makarios Hastanesi’nde şu an 9 çocuk, 3 hamile kadının, diğer devlet hastanelerinde ise 107 hastanın tedavi gördüğü belirtildi.  

-Hacıpantelas: "Tedbirlerin yeniden gündeme gelmesi ihtimal dışı değil"

Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpantelas, bu koşullar altında virüsün yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla tedbirlerin yeniden gündeme gelmesinin ihtimal dışı olmadığını söyledi.  

Hacıpantelas, gerekmesi durumunda bazı tedbirlerin yeniden uygulanacağını açıklamaktan çekinmeyeceklerini de ifade etti

Hacıpantelas, uzmanlarla birlikte Çarşamba günü bir toplantı yapacaklarını ve ilk önce uzmanların önerilerini dinleyeceklerini herhangi bir kararın ise bunun ardından alınacağını belirtti.

Son Güncelleme: 11.07.2022 15:38
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