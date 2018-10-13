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Güney'de İnsan Ticaretinden 2 Polis tutuklandı

13 Ekim 2018 Cumartesi 11:53
Güney'de İnsan Ticaretinden 2 Polis tutuklandı

Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki bir pubda yaşanan insan ticareti olayına 2 polisin karıştığının tespit edildiği ve polislerin tutuklandığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, polislerin, yurtdışından kadınların getirilerek söz konusu pubda çalıştırılmasına göz yumduklarını ve pub sahibi ile 2 polisin, dün tutuklandığını yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Güneyİnsan Ticareti
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