Güney'de İnsan Ticaretinden 2 Polis tutuklandı

Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki bir pubda yaşanan insan ticareti olayına 2 polisin karıştığının tespit edildiği ve polislerin tutuklandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, polislerin, yurtdışından kadınların getirilerek söz konusu pubda çalıştırılmasına göz yumduklarını ve pub sahibi ile 2 polisin, dün tutuklandığını yazdı.