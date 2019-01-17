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Güney'de kötü Hava Sebze Fiyatlarını da Vurdu

Güney Kıbrıs'ta bir gazete aşırı yağış ve don dolayından dolayı sebze fiyatlarının artışa neden olduğunu yazdı

17 Ocak 2019 Perşembe 14:29
Güney'de kötü Hava Sebze Fiyatlarını da Vurdu

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Fileleftheros gazetesi, kötü hava koşulları nedeniyle sebze fiyatlarının arttığını, salatalığın bile kilosunun 4 Euro’ya fırladığını yazdı

Habere göre, sera salatalığın kilosu 2 Euro 80 sent, tarlada yetiştirilen salatalığın kilosu 4 Euro ve domatesin kilosu 2 Euro 20 sent’ten satılıyor. Fasulye ve diğer baklagil fiyatları 6 Euro 50 sent ile 4 Euro 50 sent arasında değişirken, kabak fiyatları 4-4.50 Euro civarında. Karnabahar 1,30 Euro,  brokoli 3,30 Euro, kolokas-bullez 2,80 Euro ve biber 3,50 Euro’dan satılıyor.

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