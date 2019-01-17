Habere göre, sera salatalığın kilosu 2 Euro 80 sent, tarlada yetiştirilen salatalığın kilosu 4 Euro ve domatesin kilosu 2 Euro 20 sent’ten satılıyor. Fasulye ve diğer baklagil fiyatları 6 Euro 50 sent ile 4 Euro 50 sent arasında değişirken, kabak fiyatları 4-4.50 Euro civarında. Karnabahar 1,30 Euro, brokoli 3,30 Euro, kolokas-bullez 2,80 Euro ve biber 3,50 Euro’dan satılıyor.
Güney'de kötü Hava Sebze Fiyatlarını da Vurdu
Güney Kıbrıs'ta bir gazete aşırı yağış ve don dolayından dolayı sebze fiyatlarının artışa neden olduğunu yazdı
17 Ocak 2019 Perşembe 14:29