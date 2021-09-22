Güney'de son 24 saatte 106 pozitif vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 50 bin 579 Koronavirüs testi yapıldı, 106 pozitif vaka tespit edildi.
Rum Sağlık Bakanlığı, hastanelerde tedavi gören 89 kişiden 40’ının durumunun ağır olduğunu bildirdi.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 50 bin 579 koronavirüs testi yapıldı, 106 pozitif vaka tespit edildi.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 50 bin 579 Koronavirüs testi yapıldı, 106 pozitif vaka tespit edildi.
Rum Sağlık Bakanlığı, hastanelerde tedavi gören 89 kişiden 40’ının durumunun ağır olduğunu bildirdi.