Güney'de soygun

Güney Kıbrıs'ta Aşağı Baf bölgesinde 15 Şubat Cumartesi akşamı, pizza siparişi veren üç kişi, pizzayı istedikleri adrese getiren yabancı uyruklu şahsı silah tehdidiyle soydu.

Siyah kıyafetler giyinmiş ve maskeli üç şahıstan birinin, silah tehdidiyle, pizzayı getiren 29 yaşındaki yabancı uyruklu çalışanın yanında bulunan 85 Euro’yu aldığını yazan Fileleftheros gazetesi, şahısların daha sonra olay yerini terk ettiğini kaydetti.

Pizza dağıtımcısının, olayın hemen ardından şirket sorumlusunu bilgilendirdiğini, ardından da polise haber verildiğini yazan gazete, polisin olayla ilgili araştırmalarının sürdüğünü belirtti.