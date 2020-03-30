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Güney'de vaka sayısı 230'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi!

Rum yetkililerin yaptığı açıklamada bugün koronavirüs salgınından dolayı bir kişinin hayatını kaybettiği söylenirken vaka sayısının ise 230'a çıktığı söylendi.

30 Mart 2020 Pazartesi 18:15
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Güney'de vaka sayısı 230'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi!

Kıbrıs’ın güneyinde bugün 16 yeni Koronavirüs vakası daha tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 230’a yükseldiği Kıbrıs’ın güneyinde bugün bir kişi de hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükselirken toplam vaka sayısı ise 230 oldu.

77 yaşındaki bir erkek şahsın bugün Koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybettiği ifade edilirken, durumu kritik olan hastaların da olduğu söylendi.

Bugüne kadar toplam 6 bin 847 testin yapıldığı Kıbrıs’ın güneyinde toplam 230 Koronavirüs vakası ve 7 ölü bulunuyor.

22 kişinin tedavisinin sona erdiğini söyleyen Rum yetkililer, söz konusu şahısların taburcu edildiğini de belirtti.

Kıbrıs Postası

Son Güncelleme: 30.03.2020 19:31
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsGüney KıbrısKoronavirüs
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