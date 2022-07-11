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Güney'de vakalar, normalleşme yolunda...

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas, geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs’ta tespit edilen koronavirüs vaka sayılarındaki artış sonrasında durumun normalleşmeye başladığını açıkladı.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 12:02
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Güney'de vakalar, normalleşme yolunda...
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Alithia gazetesi, Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas’ın dün yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz hafta tespit edilen 15 bin yeni Covid-19 vakasının ardından hafta sonunda durumun biraz daha stabil bir hal aldığını söylediğini aktardı.

Hacipandelas açıklamasında, kapalı alanlarda maske zorunluluğunun geri getirilmesi sonrasında vaka sayılarındaki artışın azalma gösterdiğini belirtirken Çarşamba günü yeniden bir durum değerlendirmesi yapılacağını vurguladı.

Politis gazetesi ise, geçtiğimiz hafta kayda geçen vaka sayısındaki artış sonrasında hastanelerde yatak sayılarının arttırılması yoluna gidildiğini yazdı.

Şu anda hastanelerde tedavi gören Covid-19 vaka sayısının 102 olduğunu vurgulayan gazete, olası bir artış durumunda hastanelerin hazır olduğunu da aktardı.

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