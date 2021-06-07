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Güney'de yolculuk yapacak kişilere aşı sertifikası verilecek

Rum Sağlık Bakanlığı, Haziran ayı içinde yurt dışına seyahat edecek olanlar için yarından itibaren aşı sertifikası vermeye başlayacak.

07 Haziran 2021 Pazartesi 21:35
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Güney'de yolculuk yapacak kişilere aşı sertifikası verilecek

Rum Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamayla vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla Avrupa Dijital Koronavirüs Sertifikası hayata geçirilene kadar, geçici önlem olarak 8 Haziran’dan itibaren, Haziran ayında yurt dışına seyahat edecek kişilere SARS-CoV-2 Aşı Sertifikası vermeye başlayacağını duyurdu.

Yunanistan için Aşı Sertifikasına gerek olmadığı belirtilerek hak sahiplerinin Aşı Merkezlerine kendilerine verilen Aşı Kartını kullanabilecekleri belirtildi.

Ayrıca SARS-CoV-2 Aşı Belgesinin kullanımının geçici olduğu ve tüm Avrupa Birliği ülkeleri tarafından seyahat amaçlı kullanılacak olan Avrupa Dijital Sertifikasının 1 Temmuz'da uygulanmasıyla otomatik olarak kaldırılacağı belirtildi.

Son Güncelleme: 07.06.2021 21:41
Anahtar Kelimeler:
Rum Sağlık Bakanlığı
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