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Güney'den Kıbrıslı Türklerin aşı sertifikasıyla ilgili açıklama

Araştırma, Yenilikçilik ve Dijital Politika Müsteşarlığı’ndan Kıbrıslı Türklerin aşı sertifikasıyla ilgili açıklama

17 Ağustos 2021 Salı 21:30
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Güney'den Kıbrıslı Türklerin aşı sertifikasıyla ilgili açıklama

Rum Dışişleri Bakanlığına bağlı Araştırma, Yenilikçilik ve Dijital Politika Müsteşarlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, 13 Ağustos tarihinde yapılan duyurunun ardından Araştırma, Yenilikçilik ve Dijital Politika Müsteşarlığı, aşılanmış olan ve seyahat etmek amacıyla Avrupa Dijital Kovid Aşı Sertifikasını (EU Digital Covid Certificate) almak isteyen Kıbrıslı Türklerin, Rum Sağlık Bakanlığına gerekli tüm belgeler eşliğinde elektronik bir başvuru yapmaları gerektiği bildirildi.

48 SAAT İÇİNDE SONUÇLANDIRILACAK

Araştırma, Yenilikçilik ve Dijital Politika Müsteşarlığı’ndan yapılan açıklamanın devamında ise şunlar söylendi:

“Gerekli tüm belgeler, elektronik biçimde www.moh.gov.cy\edvc linkinde sunuluyor. Başvuru ve eşliğindeki belgeler, başvuru sahibi tarafından başka bir hareket gerekmeden, otomatik olarak eudcc.tcvac@moh.gov.cy elektronik posta adresine ilerletilecek. Başvurular incelenecek ve prosedür 48 saat içinde sonuçlandırılacak.

Başvuru sahipleri, başvurularının onaylandığı konusunda elektronik olarak bilgilendirildikten sonra, https://www.eudcc.gov.cy/ linkine tıklayarak EU Digital Covid Certificate EUDCC çıkarabilecek.

YARIN AKTİF HALE GELECEK

Hizmet, Çarşamba günü 18 Ağustos 2021 tarihinde saat 12.00’de aktif duruma getirilecek.

Başvuruların sonuçlandırılmasında gecikmelerden kaçınmak için, başvuruların tam olarak doldurularak sunulmaları gerektiği vurgulanmaktadır.”

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