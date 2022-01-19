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Güney'den, KKTC'ye uyuşturucu geçirirken yakalandı

GKRY Bölgesinden KKTC'ye giriş yapan E.E. (E-52) tutuklandı

19 Ocak 2022 Çarşamba 20:36
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Güney'den, KKTC'ye uyuşturucu geçirirken yakalandı
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19.01.2022 tarihinde,  saat 16:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Akyar Kara Giriş Kapısında gerçekleştirilen operasyon (Kapkaç Operasyonu) sonucu, GKRY Bölgesinden KKTC'ye giriş yapan E.E. (E-52)'nin aracında ve akabinde de ikametgahında yapılan aramada, toplam 325 gr ağırlığında sentetik cannobinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.  Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir

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