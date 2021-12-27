Güney'den Kuzey'e geçişlerde PCR test zorunluluğu kalkıyor mu?

Başbakan Faiz Sucuoğlu, döviz farkından doğan halkın alım gücünün düştüğüne dikkat çekerek 23 Ocak seçimleri sonrasında daha aktif ekonomik önlemler alacaklarını belirterek, Turizm alanında Mart Nisan ayından itibaren ciddi bir hareketlilik beklediklerini belirterek buna bağlı olarak 60 yakın sektörün hareketleneceğine dikkat çekti.

Sucuoğlu, kısa bir süre önce gelen bir seçim hükumeti olmamıza rağmen elimizden geleni yapıyoruz dedi.

Bir milyar 218 milyon TL’lik bir ödemenin piyasaya akacağını ifade eden Sucuoğlu, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçecek olan yabancıların PCR Test zorunluluğunun kaldırılması kapsamında iki tarafın da Sağlık Üst Kurulları tarafından değerlendirildiğini açıkladı.