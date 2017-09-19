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Güney'den utanç verici hareket

Rum polisi; Larnaka’ya uçan İsrailli turistleri, kuzeye geçecekleri gerekçesiyle ülkeye sokmadı...

19 Eylül 2017 Salı 11:06
Güney'den utanç verici hareket

Raif Doğru

İsrail’in en önemli bayramı olan Roş Aşana (Yılbaşı Bayramı) nedeniyle tatil amacıyla Kıbrıs’a gelen turistlere, kuzeye geçecekleri gerekçesiyle Larnaka Havaalanı’nda ülkeye giriş izni verilmedi.

Yaklaşık 50 kişilik İsrail turist kafilesinde küçük çocukların yanı sıra 90 yaşındaki yaşlıların da bulunmasına aldırmayan Rum polisinin, saatlerce sorgulama sonrasnda pasaportları mühürleyerek, ihraç kararı alması çok sert tepkileri de beraberinde getirdi.

Kuzey Kıbrıs’ta 3 farklı otelde konaklamaları öngörülen İsrailli turistere karşı uygulanan ırkçı davranışı protesto eden turizm acenteleri Güney Lefkoşa’daki İsrail Büyükelçiliği nezinde girişimlere bulundu. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; Rum makamları ile temasa geçen İsrail Büyükelçilği kendi vatadaşlarına yönelik ihraç kararının kaldırılmasını talep etti.

Dün gece saat 20.00’de Larnaka Havaalanı’na gelen İsrailli turistlerin geri gönderilmesini durdurmaya yönelik girişimler, gazetemizin baskıya girdiği saate kadar herhangi bir sonuç vermemişti.

Otelciler Birliği yetkililerinin de konuyu KKTC Dışişleri ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle ele aldığı kaydedildi.
 

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Magusalı 2017-09-19 12:05:09

Rum dostları, hade buna da cevap verin.

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alı kubı 2017-09-19 18:04:28

daha da ıkısı de avrupa uyesımemleket kım kımı sıkayet edecek sımdı dunya utansın gorsunler rumların yaptıgını

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vatandaş 2017-09-19 22:32:07

bizim urumlar görsün işte bu rezillikleri bularla biz bariş yapacayık hade be oyanııı

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