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Güney emekçileri ücretli test kararına uymayacak

Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği, PCR ve antijen testlerinin ücretli hale getirilmesine tepki gösterdi.

26 Ağustos 2021 Perşembe 16:28
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Güney emekçileri ücretli test kararına uymayacak

Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği,  PCR ve antijen testlerinin ücretli hale getirilmesine tepki gösterdi.  

Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği tarafından yapılan açıklamada  Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren antijen ve PCR testlerinin ücrete tabii olacak kararına kesinlikle uymayacakları bildirildi.

Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Biz güneyde çalışan emekçi kesim olarak Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve 01/09/2021 tarihinden itibaren uygulanacak olan antijen ve PCR testlerinin AŞILI kesim dahil ücrete tabii olacak kararına kesinlikle uymayacağımızı buradan ilgili Bakanlıklara bildiririz. Uymama kararımızı gerekçesini de burdan belirtmek isteriz ki biz Çalışanlar olarak Devletin bizden istediği AŞI olarak  hem kendimizi hem de etrafımızdakileri koruyalım kampanyasına uyarak tüm Üyelerimizin Aşılanmasını sağlamış olmamıza rağmen bizler gibi Aşısını tamamlayan diğer sektörler ile AŞISINI şu veya bu nedenle tamamlamayanlarla ayni kefeye konmamızı kesinlikle kabul etmediğimiz burdan deklare eder gerekirse hak ve hukuk arayışımızı da gerekli gördüğümüz tüm platformlara da taşıyacağımızı beyan ederiz.

Umarız Alınan bu yanlış karardan en kısa sürede dönülerek gerekli düzeltmeler ilgili Bakanlıklar tarafından yapılır.

Saygılar sunar tüm halkımıza sağlık dolu günler dileriz."

Son Güncelleme: 26.08.2021 16:40
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Güney Kıbrısta Çalışanlar DerneğiÜcretli Test
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