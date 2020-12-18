Güney'in emekçilleri Sağlık Bakanlığı'nda!

Güney'in emekçileri Kuğulu Park'ta toplanmalarının ardından bir avukat eşliğinde dilekçelerini oluşturdu.

Dilekçede alınan kararın tekrardan gözden geçirilip, Güney'de çalışanlara da diğer herkes gibi eşit davranılması istendi.

Dilkeçeye 136 işçi imza koydu.

İşçiler daha sonra araçlarıyla Sağlık Bakanlığı'na hareket etti. Şu sıralarda işçilerin Sağlık Bakanlığı'nda toplanmaya başladığı bildirildi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nda Polis'in geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.

Burada dilekçe Sağlık Bakanlığı'na teslim edilecek ve basına açıklama yapılacak.