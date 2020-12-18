Güney işçilerinin eylemleri sürüyor!

Güney'in Emekçileri, Sağlık Bakanlığı'na dilekçe vermek üzere sabah saatlerinde Kuğulu Park'ta toplandı.
Emekçiler avukatları ile beraber Sağlık Bakanlığı'na verilecek dilekçenin içeriğini oluşturdu.
Çalışanlar birbirlerine detaylı bilgiler aktardı.
İşçiler adına yapılan açıklamada mücadeleye devam mesajı verildi.
Açıklamanın ardından işçiler tek tek dilekçeye imza attı.
İşçiler adına yapılan açıklamada mücadeleye devam mesajı verildi.
Açıklamanın ardından işçiler tek tek dilekçeye imza attı.
Sağlık Bakanlığı'na gidecekler
İlerleyen saatlerde işçilerin dilekçeyi Sağlık Bakanlığı'na sunacakları bildirildi.