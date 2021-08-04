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Güney Kıbrıs: 575 yeni vaka, 1 can kaybı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 575 yeni vaka tespit edildi, 1 kişi hayatını kaybetti.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 19:47
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Güney Kıbrıs: 575 yeni vaka, 1 can kaybı

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 61 bin 462 test yapıldı, 575 yeni vaka tespit edildi.

Güney'de Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 430'a yükseldi; toplam vaka sayısı ise 103 bin 889’a ulaştı.

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