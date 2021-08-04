Güney Kıbrıs: 575 yeni vaka, 1 can kaybı

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 61 bin 462 test yapıldı, 575 yeni vaka tespit edildi.
Güney'de Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 430'a yükseldi; toplam vaka sayısı ise 103 bin 889’a ulaştı.
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 575 yeni vaka tespit edildi, 1 kişi hayatını kaybetti.
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 61 bin 462 test yapıldı, 575 yeni vaka tespit edildi.
Güney'de Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 430'a yükseldi; toplam vaka sayısı ise 103 bin 889’a ulaştı.