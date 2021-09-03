Güney Kıbrıs bu olayı konuşuyor

Gazete 23 yaşındaki Suriyelinin, geçmişte birlikte çalıştığı 27 yaşındaki kişinin evinin bahçesine gelerek 27 yaşındaki kişiden önce telefonunu, daha sonra parasını istediğini yazdı.

23 yaşındaki kişiyle birlikte bahçeye 3 kişinin daha geldiğini yazan gazete Suriyelinin, 27 yaşındaki kişinin para vermemesi durumunda oğlunu alıp kaçma tehdidinde bulunduğunu, bunun üzerine 27 yaşındaki Suriyelinin eşinin evde bulunan 3 bin 470 Euro nakit parayı zanlıya teslim ettiğini belirtti.

Habere göre Rum polisi 23 yaşındaki Suriyeliyi tutuklarken diğer kişiler de aranıyor.