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Güney Kıbrıs, Fransa ve İtalya ortak tatbikat gerçekleştirdi

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde geniş çaplı tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi.

13 Aralık 2019 Cuma 16:11
Güney Kıbrıs, Fransa ve İtalya ortak tatbikat gerçekleştirdi

Güney Kıbrıs, Fransa ve İtalya’nın, Limasol’un kuzeyinde, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde geniş çaplı tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi.

Politis gazetesi “CYP/FRA/IT 2019” adıyla icra edilen, Güney Kıbrıs-Fransa-İtalya arasındaki savunma işbirliği çerçevesindeki tatbikatta, Fransa ve İtalya’nın savaş gemileri “Surcouf” ile “Martinengo”, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun “Yoannidis” adlı savaş gemisi ve NH-90 tipi bir helikopter ile SAT komandolarının yer aldığını yazdı.

Gazete, tatbikatın “PASSEX” tipi tatbikat olduğunu ve bunun, iki veya daha fazla ülkenin savaş gemilerinin, savaş veya insani yardım hallerinde iletişimsel konularda işbirliği yapması manasını taşıdığını kaydetti.

Bu tatbikatların, tatbikata katılan ülkelerin diplomatik ve siyasi mesajlar verebilmesi maksadıyla da yapıldığını belirten gazete, dünkü tatbikatla üç ülkenin hem işbirliğine katkı yapıldığını, hem de Türkiye’ye sözde “MEB” içerisindeki tarafların çıkarlarının korunacağına dair mesaj verildiğini yazdı.

Haberde, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, Güney Kıbrıs’ın Fransa, İtalya ve diğer bölge ülkeleriyle işbirliği yapmaya devam ettiğini ve tatbikatla yalnızca operasyonel yeteneklere dair değil, egemenlik haklarının engellenemeyeceğine dair mesajlar verildiğini söylediği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısFransaItalya
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