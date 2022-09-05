Güney Kıbrıs halkının, hakkını veriyor. Kuzey Kıbrıs halkının, hakkını çalıyor

*Hakkını arayan halk nerede ? Ne yapıyor

Tel sınırları ile bölünmüş, 5 dk yol geçişi ile ayrılan devasa farka bakalım.

*Yönetimi 2 ayrı sisteme dayalı bulunan toplumun, Güney Kıbrıs tarafının yürürlüğe giren asgari ücreti ile yaşam seviye ölçümü ortada görülmektedir. Bir insan hayatını yaşanabilir kılınması için, adil ve tam yerinde bir karar ile halkın refah ve hayatı böyle korunuyor işte…

Peki ya KUZEYDE...

Kuzeyin yürürlüğe koyduğu asgari ücreti ile yaşayabilen var mı?

İki toplumun, birbirinden apayrı sistem ile yönetilmesi ne kadar acı verici…

Eğitim, sağlık, ekonomi olarak her zaman üst seviyelerde olduğunu, gerileme değil, yükselme planları ile ülke ve vatandaşının refahı için çalıştığını gösteriyor.

Güney Kıbrıs , Kuzey Kıbrıs gerçeği ;

*Güney'de yol var. Peki kuzey de yol durumu ne ?

*Güney'de okul var. Peki kuzey de eğitim durumu ne ?

*Güney'de refah , yemyeşil parklar var. Peki kuzey de yeşil alan kaldı mı ?

*Güney'de hastane var. Peki kuzey deki hastanelerin durumu ne ?

*Güney'de adaletli sistem var... Peki kuzeyde?...

*Güney'de elektrik kesintisi sorunu yok. Peki kuzey de kurumlarımızın durumu ne ?

*Aynı toprak üzerinde, bu kadar ayrı şartlarda yaşamak siz sayın yetkilileri hiç mi rahatsız etmiyor?

*Vatandaşın göç kararının oluşmaması için tek güzel sebep gösterebilecek misiniz ?

*Hangi ülkede bir devlet kurumu haftalarca grev yapar…

*Hangi ülkede onca sorun varken, İngiltere fuarına zaman ve para harcar ki…

*Hangi ülke var ki toplum sayısını, taraftar sayısı toplarcasına nüfusu ağırlaştırıyor…

*Hangi ülke kendi vatandaşını bu kadar görmezden gelir ki …

Kuzey Kıbrıs’tan elektrik, ev kirası, su, yakıt zamlarının sesleri yükseliyor, çocuk okutmanın güçleştiği üç kuruş ile geçinmeye çalışan toplumun yükselen sesi hiçe sayılıyor.

Dünyayı saran ve sarsan ekonomik kriz var denildi. Tüm ülkeler en yakın örneği olan Güney Kıbrıs gibi, ekonomisini düzeltiyor . Ne hikmetse bu ülke belini doğrultamıyor.

Kim bilir belki de İSTENMİYOR...

Seçilen yetkililerin hedefi , hangi kesim ve kim olursa olsun, önceliği halkının yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkartıp, Okuyan, araştıran, sorgulayan, anlayan, nesiller yetiştirmek ve ülkeyi kalkındırıp tanıtmak olmalıydı.

Tabii ki bu bağımsız, tek başına yönetmeyi seçenler için geçerlidir.

Son zamanlar da kırılanın kırıldığı, vurulanın vurulduğu, gelenin kaldığı, kaçan kaçtığı yerde kalıyor. Verilen sözlerin havada kaldığı, elektrik faturalarının bel kırdığı, eğitimin ateş topu pahalılıkta olduğu, sağlığın Allah'a emanet olduğu günleri yaşıyor bu halk.

Yolun yok gidesin, Suyun yok içesin, elektriğin yok kullanasın, Okulun yok eğitim alınsın, Hastanen yok sağlık bulasın. Hizmetinin karşılığını alamayan vatandaşın göç etmesin de ne yapsın…

Beğenmiyorsan öte yana taşın diyen veya diyecek zihniyetlere de şunu söyleyim. GİTMEK kolaydır. Önemli olan KALIP DEĞİŞMEK VE DÖNÜŞMEKTİR.



EVET İKİ ADIM ÖTEDE ;

HAK VAR,

HUKUK VAR,

MEDENİYET VAR.

KARAKUŞ