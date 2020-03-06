Güney Kıbrıs ile Bulgaristan’ın Hellim savaşı kızıştı

Güney Kıbrıs’ın, Bulgar üreticilerin ürettikleri ve de hellim ürünüyle karıştırılmasına yol açacak peyniri “bbgloumi” şeklinde isimlendirmesini bir kez daha engelleme fırsatını elde ettiği belirtildi.



Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Avrupa Adalet Divanı’nın, dün aldığı bir kararla Avrupa Birliği Genel Mahkemesi’nin daha önceki “Kıbrıslı hellim üreticilerinin sadece kullanması mümkün olan hellimin toplu markasının, Bulgar üreticilerinin peynirleri için Avrupa Birliği’nin markası olarak ‘bbgloumi’ isminin tescil edilmesi için engeli teşkil etmediği” yönündeki kararını iptal ettiğini ve davayı yeniden Avrupa Genel Mahkemesi’ne havale ettiğini yazdılar.



Davanın tekrar havale edildiği Avrupa Genel Mahkemesi’nin, “bbgloumi” markasını tayin eden ürünlerin menşei konusunda tüketiciler için karışıklık olup olmadığını incelemeye çağrıldığını yazan gazete Avrupa Adalet Divanı’nın öze ilişkin nedenlerden dolayı davayı incelemediğini bununla birlikte Genel Mahkeme’nin tüm nedenlerin incelenmediğine kanaat getirdiğini belirtti.



Rum Yönetimi’nin, Bulgaristan’da üretilen ürünün, Kıbrıs ismiyle örtüştüğü konusunda ikna etmeyi başarması durumunda, o zaman “bbgloumi” isminin artık kullanılmayacağını belirten gazete aksi durumda ise davayla ünlenen bu ürününün, piyasada büyük bir değere sahip olabileceğini yazarken bu ürünün hiçbir durumda hellim ile rekabet edemeyeceğini kesinlikle de karışıklık tehlikesinin olmayacağını yazdı.



Politis gazetesi ilgili haberi “BBGLOUMI İçin İkinci Bir Şans” başlığıyla verirken Alithia gazetesi haber için “Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkeme’nin Kararını İptal Etti” başlığını kullandı ve kararın ayrıntılarına yer verdi.