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Güney Kıbrıs kara para aklamada ABD’nin ”Gri Listesi” nde

07 Nisan 2019 Pazar 11:47
Güney Kıbrıs kara para aklamada ABD’nin ”Gri Listesi” nde
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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “International Narcotics Control Strategy Raport” (Uluslararası Narkotik Denetim Stratejisi) isimli raporunda Güney Kıbrıs’ın 2008-2017 döneminde yatırım karşılığı pasaport uygulaması çerçevesinde 5 milyar 700 milyon dolar elde ettiğine dikkat çekilerek programı, “bazı iyileştirmeler yapılmasına karşın, yasadışı gelirlerin aklandığı tehlikeli programlar” arasına kattığı haber verildi.

Fileleftheros haberi “ABD: 5,7 Milyar Şüpheli Dolar… Kara Para Aklamada İlerleme Kaydettik Ancak Amerikalıların Merceği Altındayız… ABD Dışişleri  Bakanlığı Birçok Gölge Görüyor… Kumarhane Nedeniyle İlave Tehlikeler Görüyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Habere göre Amerikalılar, kumarhane işletilecek olmasından ötürü ilave tehlikeleri öne çıkararak kara para aklama konusunda Güney’i yeniden mercek altına aldı. Raporun kara para başlığı altında Güney Kıbrıs 2017 ve 2018’in önemli kara para bölgeleri listesinde tutuldu.

Rusya ve Ukrayna’dan suç örgütlerinin Rum  bankalarını yasadışı yoldan elde ettikleri paraları aklamak için kullandığı belirtilen raporda milyon Euro’luk yatırım yapılarak 2021’de tamamlanması beklenen kumarhane inşa edilmekte olduğuna işaret edilerek “şans oyunları alanının yeni zafiyet noktaları oluşturabileceğine” dikkat çekildi.

Geçen yılın sonuna doğru Rum bankalarının, Merkez  Bankası’nın yönlendirmesiyle yabancılara ait çok sayıdaki mevduat hesabını kapatıp, kriterleri yerine getirmeyen yeni hesapları açmayı da reddettiği belirtilen raporda, Rum bankalarına, Shell Companies’e çok dikkat etmeleri ve işbirliği yapmamaları çağrısı yapıldığını hatırlattı.

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Gazete yatırım karşılığında vatandaşlık uygulaması çerçevesinde vatandaşlık edinme başvurularında dikey bir artış gözlemlendiğine dikkat çekilen haberde bu konuda son haftalarda büyük bir hareketlilik gözlemlendiğini, bunun; yatırım karşılığı vatandaşlık konularında Rum Maliye Bakanlığı nezdinde hizmet veren özel sektör temsilcileri tarafından da doğrulandığını yazdı, rakam vermedi.

Politis, “Halen İkna Edemiyoruz… ABD’nin Kara Para Aklama Raporu” başlığını atarak birinci sayfasından değerlendirdiği haberinde ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, kara para aklama vakalarındaki zafiyetinin  devam ettiği görüşünde olduğu Güney Kıbrıs için “Kıbrıs para-finans sistemi yerli ve yabancı suç örgütleri veya suçluları tarafından kara para aklanması açısından zayıftır” denildiğini bildirdi.

Raporda, 2016-17 döneminde kara para nedeniyle 61 mahkûmiyet verilmiş olması, Rum Yönetimi tarafından ilgili mevzuatın uygulanıyor olmasına örnek gösterildiğini de belirten gazete “Güney Kıbrıs’ı kurtaranın da bu 61 mahkumiyet olduğu” yorumunu yaptı.

BM Barış Gücü’nün denetimi altında bulunan ara bölgenin “önemli kanunsuzluk yuvası” addedildiğine işaret ederek “BM’nin güvenlik  bölgesinin tamamında yasadışı insan, narkotik, tütün, alkol, et ve taze ürün dolaşımı mevcut” denildiğini yazan gazete, raporda KKTC’de faaliyet gösteren bazı offshore bankalar ve kumarhaneler ile ilgili iddialara da atıf yapıldığını yazdı.

Haravgi de haberi manşetten “Kıbrıs Yolsuzlukta Sanık Sandalyesinde” başlığıyla aktardığı haberinde ABD Dışişleri Bakanlığı raporunda Güney Kıbrıs’ı kara para aklama konusunda “gri liste”de gösterdiğini, bankacılık, kumarhane ve altın pasaportlara özellikle atıf yapıldığını vurguladı.

(T.A.K)

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Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısHaber
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