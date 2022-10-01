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Güney Kıbrıs Maliye Bakanı'ndan açıklama...

Güney Kıbrıs Maliye Bakanı Konstandinos Petridis’in, Güney Kıbrıs’ın 2023 yılı bütçesi ile mali öngörülerini dün, Bakanlar Kurulu’na sunduğu bildirildi. Petridis, gelecek yıl için yüzde 3’lük kalkınma öngörüldüğünü ifade etti.

01 Ekim 2022 Cumartesi 12:52
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Güney Kıbrıs Maliye Bakanı'ndan açıklama...



Güney Kıbrıs Maliye Bakanı Konstandinos Petridis, Güney Kıbrıs’ın 2023 yılı için yüzde 3 oranında kalkınma öngördünü açıkladı.

“MALİYE BAKANLIĞI BU YIL YÜZDE 5,7, 2023 YILI İÇİN YÜZDE 3 KALKINMA ÖNGÖRÜYOR”

Fileleftheros gazetesi, Avrupa ülkelerinin çoğunda ekonomide kötüye gidişat ve resesyon beklentisi mevcutken, Güney Kıbrıs’ta olumlu öngörülerde bulunulduğunu ve Maliye Bakanlığı’nın, bu yıl için yüzde 5,7 oranında, gelecek yıl içinse yüzde 3 oranında kalkınma öngördüğünü yazdı.

Gazete, bakanlığın yüzde 7,7 olan bu yılki enflasyonun, gelecek yıl yüzde 3’e ve 2024-2025 yıllarında yüzde 2’ye gerileyeceğini öngördüğünü; Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın da bu yıl için 26,13 milyar Euro, gelecek yıl için 27,77 milyar Euro, 2024 yılı için 29,26 milyar Euro ve 2025 yılı için de 30,78 milyar Euro olarak hesaplandığını kaydetti.

Kamu borcundaki azalma eğiliminin devam edeceğinin tahmin edildiğini belirten gazete, borcun bu yıl için GSYİH’nin yüzde 89,3’ü oranına; 2025 yılına kadar da GSYİH’nin yüzde 75’i oranına gerilemesinin öngörüldüğünü yazdı.

Haberde, işsizlik oranı içinse gelecek yıl yüzde 6,4’e, 2024 yılında yüzde 5,7’ye ve 2025 yılında da yüzde 5’e düşeceğinin hesaplandığı ifade edildi.

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