Güney Kıbrıs menşeli 101 fişek için 3 kişiye yasal işlem…

Lefkoşa’da Metehan sınır kapısında, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçen H.Y.S (E-63) ve A.C.M.’nin (E-38) kullanımlarındaki araçlarda dün polis tarafından yapılan aramada, H.Y.S’nin aracında 50, A.C.M’nin aracında ise 51 adet KKTC’ye ithali yasak Güney Kıbrıs menşeli av tüfeği fişeği bulunarak emare olarak alındı.



Bahse konu şahıslar ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen A.D.Y.(E-65) hakkında yasal işlem başlatıldı.