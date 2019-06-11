Güney Kıbrıs'ta araba çalıp KKTC'ye geçirdiler!

Gazimağusa’da, GKRY’de sakin bir şahsa ait araç çalınarak yasal olmayan yollardan’ye geçirildikten sonra, söz konusu araç sahibi telefon ile aranarak aracının geri alabilmesi için bahse konu şahıstantalep ettiği bildirildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 10.06.2019 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Gazimağusa’da, GKRY’de sakin bir şahsa ait araç çalınarak yasal olmayan yollardan KKTC’ye geçirildikten sonra, söz konusu araç sahibi telefon ile aranarak aracının geri alabilmesi için bahse konu şahıstan 15.000 Euro nakit para talep etmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine meselede zanlı olarak görülen M.A.(E-27), M.F.M. (E-27),S.M.S.Q. (E-26) ve T.Y.(E-39) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.