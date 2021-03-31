Güney Kıbrıs'ta koronavirüsle ilgili tedbirler gevşetildi

Rum Bakanlar Kurulu çarşamba günü yaptığı toplantıda, uygulamada olan Koronavirüs tedbirlerini kısmen gevşetti, tedbirlerin Paskalya Yortusu’ndan önce yeniden gözden geçirileceğini açıkladı.



Rum Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, Bakanlar Kurulunun Limasol bölgesindeki ilkokul öğrencileriyle ada genelindeki tüm lise öğrencilerinin, olumsuz hızlı test sonuçlarını belgeleyerek okullarına dönmelerine karar verdiğini duyurdu.



Özel okullarda azami personel sayısı, öğretmen dahil 7’ye yükseltildi.

Eğitim Bakanlığı, Bilim Danışma Komitesi ve okul temsilcileri arasında, ilkokulların ikinci aşama öğrencileri için bir hızlı test program oluşturulmasıyla ilgili görüşmeler yapılacağı belirtildi.



Ayrıca, Kıbrıs Spor Organizasyonu ve Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda, atıcılık, atletizm, bisiklet yarışı gibi bireysel spor şampiyonluğu için açık alan spor çalışmalarına izin verilecek, yüzme havuzları ve jimnastik salonlarında personel sayısı artırılacak.



Bahis bayilerinde müşterilerin, kural ve protokollere uymaları durumunda, işletme alanının dışında kalmalarına izin verilecek.



Cumartesi ve pazar günlerinde, izin için kişi başı SMS’ler ikiden üçe çıkarılacak; hafta içleri değişmeyip aynı kalacak.



Tüm tedbirler, 1 Nisan’dan ay sonuna kadar uygulanacak. Bakanlar Kurulu, Kutsal Ortodoks haftasında durumu yeniden değerlendirecek ve Paskalya kutlamaları için düzenlemeler yapabilecek.



Rum Sağlık Bakanı Ioannou, epidemiyolojik göstergelerin istikrarlı olduğunu, ancak güvenli olmayan düzeylerde bulunduğunu, hastanelerde durumun kontrol altında ancak oldukça zor ve değişken olduğunu belirtti.



Sağlık krizinden güvenle, kamu sağlığını veya toplumu şu ana kadar elde ettiklerini tehlikeye sokmayacak şekilde çıkmalarına izin verebilmek için azaltma stratejisinin yavaş adımlarla devam etmesi gerektiğini vurgulayan Sağlık Bakanı, şöyle devam etti:



“Kıbrıs epidemiyoloji görünümü bize bazı gevşetme tedbirleri alma olanağı vermektedir. Epidemiyolojik göstergeleri geliştirmek ve daha fazla tedbiri kaldırmak için durmadan çalışıyoruz.”

"Çalışanlar, öğrenciler ve diğer gruplar arasında hedefli nüfus testi stratejisi bize, eş zamanlı hareket etmeye, enfeksiyonların yerini saptamaya, temaslıları takip etmeye ve virüsün yayılmasını sınırlamaya izin veriyor. Bu strateji, virüsü daha saldırgan yapan variantlar bakımından özellikle önemlidir. Aynı strateji, yeniden başlamak için birçok Avrupa ülkesinde kullanılmaktadır.”

"Elimizde aşı gibi bir silahımız vardır. Nüfusun önemli bir oranını, en kısa zamanda koruma çabası içerisinde, aşıların oranını artırıyoruz.”



“Aşı programı bir ulusal çabadır, alınan miktarlar esasındadır. Hassas gruplar ve genel nüfus aşılanacaktır.”



“Bakımevlerinde, ayrıca hastanede yatan 70 yaş üzeri hastada olumlu Koronavirüs vakaları, aşıyla korunma çabaları sonucu önemli ölçüde düşmüştür. Ayrıca Koronavirüsten ciddi biçimde etkilenenlerin sayısı da düşmüştür ve birçok vakada semptomlar hafiftir.”



“Sağlık protokollerine ve kişisel korunma tedbirlerine uymak çok önemlidir.”



“Halkımızın işbirliğine teşekkür ederim. Bir dönüm noktasındayız ve birçokları nasıl ilerleyeceğimize karar vereceklerdir. Rahatlama ve gevşeme epidemiyolojik görünümün kötüleşmesine yol açar. Hijyen tedbirlerine uyarak, testlerimizi ve aşılarımızı yapmak bizi bu büyük sıkıntıya son vermek için yaklaştıracaktır.”