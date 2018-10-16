Güney Kıbrıs'ta maskeli hırsızlık!

Güney Kıbrıs’ta meydana gelen adli olaylar, Rum basınında geniş yer buldu.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Baf’ta, geçtiğimiz Pazar günü, filmleri aratmayacak şekilde bir soygunun gerçekleştirildiğini yazdı.

Gazete,4 maskeli kişinin, Baf’ın merkezinde bulunan 63 yaşındaki bir kadına ait eve, söz konusu ev sahibinin evde olduğu esnada girdiğini, ev sahibini ellerinden ve ayaklarından bağlayarak ağzını kapattıklarını ve evdeki para ve ziynet eşyalarını vermesi için kadını bıçakla tehdit ettiğini yazdı.

Habere göre, İngilizce konuşan 4 kişi evin yatak odasından 2 bin 500 Euro ve henüz değeri belirlenmeyen ziynet eşyası çaldı.