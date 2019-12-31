Güney Kıbrıs'ta polise 14 akıllı araç

Güney Kıbrıs'ta polise ve özellikle Trafik Polis Müdürlüğü’nün bünyesine katılacak olan ilk 14 akıllı aracın teslim edilmeye hazır olduğu belirtildi.
Fileleftheros gazetesi “Polisin İlk 14 Akıllı Araç Geldi-Plaka Tanıma, SOS Sistemi, Yeni Nesil FarTaşıyor” başlıklı haberinde polisin, Kıbrıs Cumhuriyeti Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis’in talimatıyla, modernleşmekte olduğunu bu çerçevede, 14 polis aracının, araçları akıllı araca çevirecek olan sistemlerinin yerleştirilmesi için polise bağlı teknolojik kalkınma biriminde bulunduklarını yazdı.
Habere göre araçlara, plaka tanıma sistemi ANPR, yeni nesi far, SOS düğmesi, ne olduğuna bağlı olarak ekran mesaj panosu gibi sistemler takılmaktadır.
Polisin, kısa zaman içerisinde devriye araçlarının farlarına trafik akışını kaydedecek olan kamera dahil etme niyetinde olduğunu da yazan gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti Polisi Teknolojik Kalkınma Birimi Müdürü’nün açıklamalarına dayanarak akıllı araçlarda, ön ızgara bölümünde özel aydınlatmanın da bulunacağını belirtti.
Gazete yakın zamanda uygulanacak olan başka bir sistemle de, geçen araçlara, mevcut olan bir olayla ilgili bilgi verileceğini, örneğin yolda bir trafik kazası olması durumunda, sürücülerin düşük hızda gitmeleri için uyarılacağını yazdı.
(TAK)
kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee
polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee
kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee
biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee
sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee
yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee
serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee
burasi krallik degil yavru kus
gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR.
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham