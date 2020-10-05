Güney Kıbrıs'ta son rakamlar açıklandı

Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 2,736 test yapıldı, 23 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Toplam vaka sayısı ise 1,847’e yükseldi.
Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 2,736 test yapıldı, 23 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 2,736 test yapıldı, 23 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Toplam vaka sayısı ise 1,847’e yükseldi.