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Güney Kıbrıs'ta son rakamlar açıklandı

Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 2,736 test yapıldı, 23 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.

05 Ekim 2020 Pazartesi 18:22
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Güney Kıbrıs'ta son rakamlar açıklandı

Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 2,736 test yapıldı, 23 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.

Toplam vaka sayısı ise 1,847’e yükseldi.

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