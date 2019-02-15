Güney Kıbrıs'ta tıbbi esrar yasal oldu

Rum Temsilciler Meclisi bugün yaptığı oylamada tıbbi esrarın yetiştirilmesi, ithal edilmesi, bulundurulması ve kullanılmasına izin verdi.
Değişiklik aynı zamanda tıbbi esrarın ithalatı ve ihracatının yanı sıra tıbbi araştırma ve tıbbi kullanım için bitki bazlı ilaçların hazırlanmasında kullanılmasına izin vermekte
Tıbbi esrar yetiştiriciliği ve üretimi konusunda sadece üç üreticiye 15 yıl boyunca lisans verecek.
Esası bizim tarafa satıp gençleri zehirlemedir. Zaten şuan da hüükümetlerinin kontrolünde bu yapılıyor.
tam bir örümcek kafalı yaklaşımıBeğen (1) Beğenmedim! (0)
Doğru diyorsun. Senin yorumunu beğenmeyenler bir .b.. bilmedn beğenmedi yazıyorlar. İşin aslı dediğindir. BravoBeğen (3) Beğenmedim! (3)
Hade siz ne durursunuz efendiler.. Çağdaş olmanın zamanı geldi..
katiliyoeum kktc gerekleri