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Güney Kıbrıs'ta tıbbi esrar yasal oldu

15 Şubat 2019 Cuma 17:40
Güney Kıbrıs'ta tıbbi esrar yasal oldu

Rum Temsilciler Meclisi bugün yaptığı oylamada tıbbi esrarın yetiştirilmesi, ithal edilmesi, bulundurulması ve kullanılmasına izin verdi.

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Tıbbi esrar ekimi ile ilgili olarak parlamento 18 ret oyuna karşı 34 kabul oyu kullandı. 

Değişiklik aynı zamanda tıbbi esrarın ithalatı ve ihracatının yanı sıra tıbbi araştırma ve tıbbi kullanım için bitki bazlı ilaçların hazırlanmasında kullanılmasına izin vermekte

Tıbbi esrar yetiştiriciliği ve üretimi konusunda sadece üç üreticiye 15 yıl boyunca lisans verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs
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Gannavuri 2019-02-15 18:35:34

Esası bizim tarafa satıp gençleri zehirlemedir. Zaten şuan da hüükümetlerinin kontrolünde bu yapılıyor.

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Lafazan 2019-02-16 11:23:29 @Gannavuri

tam bir örümcek kafalı yaklaşımı

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Yeşil 2019-02-16 09:23:39 @Gannavuri

Doğru diyorsun. Senin yorumunu beğenmeyenler bir .b.. bilmedn beğenmedi yazıyorlar. İşin aslı dediğindir. Bravo

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kktc gerçekleri 2019-02-16 11:13:25

Hade siz ne durursunuz efendiler.. Çağdaş olmanın zamanı geldi..

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mauv 2019-02-17 02:54:33

katiliyoeum kktc gerekleri

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