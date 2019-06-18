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Güney Kıbrıs'ta turuncu alarm

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi yeni bir turuncu alarm yayınladı.

18 Haziran 2019 Salı 12:24
Güney Kıbrıs'ta turuncu alarm

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi yeni bir turuncu alarm yayınladı.

Daire bugün için sağanak yağış ve şiddetli fırtına uyarısı yaptı. Turuncu alarm verilen açıklamada şiddetli fırtınanın muhtemelen güneydoğu ve doğu kıyı bölgelerini etkilemesi beklendiği konusunda vatandaşları uyardı. Yağış oranının saatte 55 milimetreyi geçebileceği belirtilen açıklamada uyarının bugün saat 12:00 ile saat 18:00 arası yürürlükte olduğu belirtildi Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi geçen haftadan bu yana dördüncü turuncu alarm uyarısında bulundu.

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