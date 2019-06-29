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Güney Kıbrıs'ta yapılan Kapalı Maraş eyleminde Türklere linç girişimi

29 Haziran 2019 Cumartesi 09:25
Güney Kıbrıs'ta yapılan Kapalı Maraş eyleminde Türklere linç girişimi

Güney Kıbrıs'ta, Kapalı Maraş'ın açılması için Rum Başkanlık Sarayı önünde yapılan mitingde, ırkçı ELAM partisi üyesi 20 kişilik grup, Kıbrıslı 10 Türk'ü linç etmek istedi. Kıbrıslı Türkleri, eyleme katılan kadınlar ve çocuklar korumaya çalıştı.

Olay, akşam saatlerinde, Güney Kıbrıs'ta Rum Başkanlık Sarayı önünde meydana geldi. Sözde 'Mağusa Belediyesi' Kapalı Maraş için eylem yaptı. Eyleme 10 Kıbrıslı Türk de destek verdi. 'Mağusa Başkanı' Alexis Galanos, kürsüden Maraş'ın açılması yönünde açıklama yaptığı sırada, "Aramızda Kıbrıslı Türkler de var. Onlara teşekkür ederim" dediğinde ellerinde Yunanistan bayrağı olan 20 kişilik grup, "Türkleri bize verin" diye bağırıp, Kıbrıslı Türklerin olduğu yere gitmeye çalıştı. Bu sırada eylemdeki Rum kadınlar ve gençler de, 'Katil EOKA B' sloganlarıyla gruba karşı çıktı, Kıbrıslı Türkler korumaya alındı.

'LİSELİ VE ORTAOKULLU GENÇLER SLOGAN ATTI'

ELAM partililer 'Kıbrıs Rumdur, Kıbrıs halkına aitti' sloganlarıyla karşılık verirken, polisin olaya müdahale etmemesi ise tepki topladı. Eyleme katılan Kıbrıs Türk Orta Öğretim Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, DHA muhabirine olayla ilgili açıklama yaptı. Elcil şöyle konuştu:

"Rum derin devleti ELAM üyelerini kullanarak olayların çıkmasını istedi. Bizler 10 kişilik grupla eyleme destek vermek için gittik. O sırada Galanos bizlere teşekkür etti. Bu sırada yaklaşık 20 kişilik liseli, ortaokullu gençler sloganlar atmaya başladı. Bizlerin tarafına yürümeye çalıştı. O sırada Rum kadınlar ve gençler de ELAM'lılara tepki gösterdi."

'RUM POLİSİ İZLEDİ'

ELAM'lıların öğrenci olduğuna dikkat çeken Elcil, "Öğretmenler de gençlerin beyinlerini yıkıyor. Sonra beyinleri yıkananlar bu şekilde eylemlere katılıyor. Rum polisi olayları izledi" dedi.

Eylemde bulunan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir ise "Eylem başladığında 'aramızda Kıbrıslı Türk kardeşlerimizde var' anonsundan sonra olaylar çıktı. ELAM'lıların başında duran yaşlı adam, 'Türkleri bize verin' diye işaret yaptı. Sonra kadınlar ve gençler buna sert tepki gösterdi. Hatta, 'Gidin Yunanistan'da yaşayın', 'Katil EOKA B' sloganları atıldı. Daha sonra ana muhalefet AKEL üyeleriyle birlikte araçlarımıza binerek Kuzeye geldik" dedi.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKapalı MaraşKapalı Maraş EylemiLinç Girişimi
Yorumlar
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Doğru Söz 2019-06-29 10:05:07

Zavallı ELAM'lılar. Eğer sizde gr beyin varsa ben namertim. Düşünün biraz diyecegim ama biliyorum a kapasiteniz yok. Safece acınacak haldesiniz. Daşşağı olan adam kavga etmek isterdi kavgacı arar, yok ki kavga karşıtı olan temiz insanlara havlamaz...
İtler.

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Ertan Eser 2019-06-29 10:56:01

Gavurlar eskiden kliseyi dinleyip bu tarafta para harcamazlardı•Euro cuk yükselince milliyetçiliği unuttu sahtekarlar•

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Doğru Söz 2019-06-29 12:44:17

Eyleme katılan barışçıl arkadaşlar. ELAN ile aynı eylemde bulunmak bile gaflettir. Umarım bu kulağınıza küpe olur. Şeytan her yerde şeytandır. ELAM zavallılar topluluğudur. Şiddetle tedaviye ihtiyacı olan zavallılardır. Kim bilir, belki de silah satıcısı emperyalist güçlerin finanse ettiği asalaklardır.

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Top elam 2019-06-29 13:14:54

Bi sikim degiller gendilerini bi bok sanarlar at ogullari

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Esnaf 2019-06-29 13:15:30

Hadi elami anladık. Bizim bu piclerin derdi nedir çok merak ettim.ordan kurtuldular ve hangi yüzle bizi küçük düşürüyorlar anlamadim.basta bizim piçler yazdim özür dilerim.bizim piclerimiz bile bunlardan daha adam bunlara bir isim bulamıyorum

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