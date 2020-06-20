Güney Kıbrıs'taki işçiler Kuzey'e geçti

Güney Kıbrıs'a çalışmak için geçen bir grup Kıbrıslı Türk, Babalar Günü nedeniyle Kuzey'e geçti.
Sabah saatlerinde Metehan Sınır kapısından kuzeye geçen işçiler 14 günlük karantinada kalmayacaklar.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs’a çalışmaya giden vatandaşların 20 Haziran Cumartesi günü karantinaya girmeksizin KKTC’ye geçebileceğini belirtmişti.
Öte yandan Kuzey'e geçen işçilerin PCR testlerinin de yapılmış olduğu öğrenildi
Son Güncelleme: 20.06.2020 08:45
AMMA DA BUYUTTUNUZ BU KONUYU. DUYAN DA UGANDADAN GELDILER SANIR. ACITASYON..ACITASYON.. YETER..
En azından evlerinden dışarıya çıkmasınlar.
amaç 2. dalgada "virüs güneyden geldi" dedirtmek. amaç virüs "1inden sonra tc den gelmedi" dedirtmek.. ota kaka sebeplerle geçiş izni. süpersin devlet. süper.
bu virus uzun zaman bizimle yasayacak biz de onunla beraber yasama yollarini bulmaliyiz ergec bir gun dunyaya acilacagiz