Güney Kıbrıs'taki Uzmanlar Maraş'a girmeye hazır

Haravgi gazetesine özel açıklama yapan Mesaritis, Konsey’in, inşaatları denetleyecek 3 kişilik grubun organize edilebilmesi amacıyla, geçtiğimiz Aralık ayından itibaren, Maraş şehrinin açılması halinde yapıların güvenliğinin kontrolü ve bunların listeye alınması için mimarların, inşaat mühendislerinin ve aktivistlerin eğitimi ve bir araya toplanması amacıyla seminer düzenlediklerini ifade etti.

Mesaritis, seminerleri, 40 Kıbrıslı Türkün izlediğini, bununla birlikte Konsey tarafından yapılan planlamanın KKTC’deki mühendislere sunulmasıyla eğitime devam edildiğini belirtti.

Konsey’in talebinin, inşaat mühendislerinin ve mimarların kapalı Maraş bölgesine girişine izin verilmesi olduğunu ifade eden

Mesaritis, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlardan oluşan uzmanlar ve mühendisler grubunun, Maraş’a girmesi için ilerlemeye hazır olduklarını; Maraş’a dünya çapında bilimsel mirasının durumuna ilişkin bilgi toplamak adına, atölye olarak bunu değerlendirmek için girmek istediklerini savundu.

Mesaritis, bu amaç için BM’nin liderlere yardımcı olması gerektiğini de söyledi.

ÖZERSAY’IN MARAŞ AÇIKLAMASI

Rum basını Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, “liderler arasında 9 Ağustos’ta yapılacak görüşmede, Rum lideri, kapalı Maraş’ın açılması sürecine dahil edecek herhangi bir adım atılmaması gerektiği” şeklindeki açıklamalarına geniş bir şekilde yer verdi.

Fileleftheros gazetesi haberi “Maraş’ı Kesmeye Çalışıyor” başlığıyla aktarırken; Alithia gazetesi “Kudret Özersay 9 Ağustos Görüşmesi İçin, Maraş Konusunu Görüşmeyin” başlığını kullandı.

Haravgi gazetesi ise ilgili habere, “Özersay’dan Görüşmede Maraş’ın Ele Alınmasına İtiraz” başlığıyla yer verdi.