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Güney Kıbrıs'tan AstraZeneca kullanımı için devam kararı

Güney Kıbrıs, AstraZeneca'nın koronavirüse karşı geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımına devam edecek.

18 Mart 2021 Perşembe 20:35
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Güney Kıbrıs'tan AstraZeneca kullanımı için devam kararı

Avrupa İlaç Ajansı'nın, AstraZeneca'nın Koronavirüs aşısının güvenli ve faydalarının risklerden fazla olduğunu açıklaması üzerine Güney Kıbrıs, aşının kullanımına devam etme karar aldı.

Güney Kıbrıs AstraZeneca firmasının geliştirdiği Koronavirüs aşısının kullanımını 18 Mart Perşembe gününe kadar askıya almıştı.

Avrupa İlaç Ajansı, aralarında Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın da olduğu bazı Avrupa ülkelerinin, kanda pıhtılaşma gibi yan etkilere neden olduğu şüphesiyle AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurmasının ardından yaptığı bilimsel değerlendirmenin sonucunu duyurarak, "Bu aşı güvenli ve etkilidir. Aşının insanları Koronavirüs hastalığından korumadaki faydaları olası risklerinden fazladır" açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
AstraZenecaGüney Kıbrıs
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