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Güney Kıbrıs varyant virüsün ülkeye girişini önlemek için tedbirler aldı

Rum Sağlık Bakanlığı, yaz sezonunda yolcuların sayısının artabileceğini, bu nedenle Koronavirüs varyantlarının ülkeye girme olasılığını sınırlamak için tedbirler alındığını duyurdu.

15 Haziran 2021 Salı 20:20
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Güney Kıbrıs varyant virüsün ülkeye girişini önlemek için tedbirler aldı

 
Bakanlıktan yapılan basın açıklamasında, ülkelerin epidemiyolojik verilerine göre listelendiği belirtildi. Gri kategorisindeki ülkelerden gelenler için Güney Kıbrıs'a giriş izni sadece belirli kategorilerdeki yolculara verilecek.

Güney Kıbrıs’a giriş için ya bir aşı belgesi (aşı prosedürünü tamamlamış ve son dozu iki hafta önce tamamlamak) ya da olumsuz bir PCR testi göstermek gerekiyor.

Basın açıklamasında, Hindistan’dan gelişlerin (gri kategori) ve Hindistan mutasyonuna bağlı oldukça fazla kötüleşmiş bir epidemiyolojik duruma bağlı olarak kişilerin gelişlerinden önce son 14 gün Hindistan’da kalmaları veya Hindistan bölgelerinden geçmeleri halinde, geçerli bir giriş durumları olmasına ve/veya Kıbrıs’ta kalma izinleri olmasına bakılmaksızın bu kişilerin Güney Kıbrıs’a girişleri önlenecek.
 
Tek istisna, Güney Kıbrıs’ın hükümetin kontrolü altındaki bölgelerinde sürekli ikamet eden Kıbrıs vatandaşı, AB vatandaşı ve EEA ülkeleri ve üçüncü ülkelerin vatandaşlarına olacak. Yolcuların, gelişlerinden 72 saat önce yaptırdıkları olumsuz bir PCR testini de ibraz etmeleri gerekecek.
 
Giriş yasağından muaf olan kişiler, otellere veya turistik tesislere götürülecek ve gelişlerinden itibaren 10 gün süreyle zorunlu olarak izole edilecekler, laboratuvar testine tabii tutulacaklar ve testlerinin olumsuz olması halinde serbest kalacaklar.
 
Rum Sağlık Bakanlığı, alınan tedbirlere rağmen Koronavirüsü mutasyonunun ülkeye girişinin tam olarak ortadan kaldırılamayabileceğine dikkat çekti.

Son Güncelleme: 15.06.2021 23:41
Anahtar Kelimeler:
Rum Sağlık BakanlığıTedbir
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