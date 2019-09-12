Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır Zirvesi 8 Ekim’de

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in dün, adayı ziyaret etmekte olan Mısır Savunma Bakanı Mohamed Ahmed Zaki ile görüştüğünü yazdı.

Gazete, Angelidis’in görüşmeden sonra yaptığı açıklamalarda, Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin yükseltildiğini kaydederek, iki ülke arasında terör ve enerji güvenliği alanlarında bilgi alışverişi yapıldığına değindiğini belirtti.

Haberde, Angelidis’in, 8 Ekim’de gerçekleşecek üçlü zirve kapsamında, ikili ilişkilerin yanı sıra, üçlü askeri iş birliğine dair konuların ele alınacağını söylediği ifade edildi.