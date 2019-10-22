Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...

Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken suçüstü yakalandılar

(Kamalı Haber) -  Lefkoşa’da yiğitler burcu bölgesinden Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken suçüstü yakalanan zanlılar Tevfik Kaya ve Ali Tokay dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar. 

22 Ekim 2019 Salı 14:50
Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken suçüstü yakalandılar

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Aytan Özoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Özoğlu, 19 Ekim tarihinde saat 23.50 raddelerinde Lefkoşa da birinci derece askeri yasak bölge olan Yiğitler Burcu Bölgesinden Güney Kıbrıs’a geçmek isteyen zanlılar Tevfik Kaya ve Ali Tokay’ın görevli askerler tarafından tespit edildiğini ve tutuklandığını söyledi. Polis tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verdiklerini ve Güney Kıbrıs’a çalışmak maksadı ile gitmeye çalıştıkları itirafında bulunduğunu aktardı. Polis, zanlı Tevfik Kaya’nın 2002 yılında yine Yiğitler Burcu Bölgesinden Güney Kıbrıs’a geçtiğini, 2003 yılında Mağusa’da yine askeri yasak bölgeyi ihlal edip, KKTC’ye geçtiğini belirtti. Polis şahadeti üzerine söz alan zanlılar yoksul olduklarını ve bakmakla yükümlü aileleri olduğunu belirtip ülkelerine gönderilmelerini talep ettiler.

Huzurunda verilen şahadet ve beyanları değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmalarına emir verdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı, YÖDAK yetkililerini kabul etti
Akıncı, YÖDAK yetkililerini kabul etti
Çakıcı, şans oyunları yasa tasarısının ivediliğinin onaylanmasına tepki gösterdi
Çakıcı, şans oyunları yasa tasarısının ivediliğinin onaylanmasına tepki gösterdi
Özyiğit, okullarda süt dağıtımının durdurulmasının nedeninin açıklanmasını istedi
Özyiğit, okullarda süt dağıtımının durdurulmasının nedeninin açıklanmasını istedi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim