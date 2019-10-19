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Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken suçüstü yakalandılar

Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken suçüstü yakalanan zanlılar Tevfik Kaya ve Ali Tokay tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

19 Ekim 2019 Cumartesi 14:45
Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken suçüstü yakalandılar


Lefkoşa’da Yiğitler Burcu bölgesinden Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken suçüstü yakalanan zanlılar Tevfik Kaya ve Ali Tokay tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç 19 Ekim tarihinde saat 00.10 raddelerinde Lefkoşa da birinci derece askeri yasak bölge olan Yiğitler Burcu Bölgesinden Güney Kıbrıs’a geçmek isteyen zanlılar Tevfik Kaya ve Ali Tokay’ın görevli askerler tarafından tespit edildiğini ve tutuklandığını söyledi. Polis tutuklana zanlıların gönüllü ifade verdiklerini ve Güney Kıbrıs’a çalışmak maksadı ile gitmeye çalıştıkları itirafında bulunduğunu aktardı. Polis zanlıların ayrıca daha öncede aynı yerden Güney Kıbrıs’a geçtiklerini de söylediklerini bu nedenle bölgede kamera kayıtlarının inceleneceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlılar yoksul olduklarını ve bakmakla yükümlü aileleri olduğunu belirtip ülkelerine gönderilmelerini talep ettiler.

Huzurunda verilen şahadet ve beyanları değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi. (Kamalı Haber)

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Güney Kıbrıs
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