GÜNEY KIBRIS’LA GEÇİŞLER DURDURULDU!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi artan ve kaynağı belirlenemeyen yerel vakalar doğrultusunda, Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’ta çalışan ve yeşil hat tüzüğü kapsamında ticaret yapan kişiler de dahil olmak üzere 15 Aralık 2020 tarihinden 25 Aralık 2020 tarihine kadar (her iki tarih dahil) Güney Kıbrıs’a geçişlerin durdurulmasına karar verilmiştir.